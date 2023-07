Vedat Muriqi rikthehet në stërvitje me Mallorca Ylli i Kosovës, Vedat Muriqi është rikthyer në stërvitje me ekipin e tij. Pushimet për sulmuesin ‘dardan’ kanë marrë fund. Muriqi sot është rikthyer në aksion me ekipin spanjoll, Mallorca. Rikthimin e tij në stërvitje e ka bërë të ditur faqja zyrtare e klubit me mbishkrimin “Rikthimi i Muriqit. Është radha e tij”. Sezonin që…