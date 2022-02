Vedat Muriqi në histori të Mallorcas, barazon rekordin që s’ishte arritur që nga viti 2006

Muriqi u huazua te Mallorca nga Lazio me opsion blerje, ndërsa ka shkëlqyer që nga debutimi, shkruan lajmi.net.

E tani, kosovari ka barazuar një rekord te skuadra spanjolle që nuk ishte arritur që nga viti 2006.

Muriqi është bërë lojtari i parë i Mallorcas që përfshihet në gol në dy ndeshjet e parë në La Liga (një gol dhe dy asistime) që nga Bosko Jankovic në shtatorin e 2006, kështu raporton “OptaJose”.

2 – Vedat Muriqi 🇽🇰 is the first Mallorca player to be involved in a goal in each of his first two @LaLigaEN games (one goal and one assist) since Boško Janković 🇷🇸 in September 2006 (two assists). Pirate. pic.twitter.com/skUQ7YSe0o

— OptaJose (@OptaJose) February 14, 2022