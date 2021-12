Vedat Bajrami fillon karrierën si aktor në Turqi

Duket se ai tashmë po thyen kufijtë edhe jashtë trojeve shqiptare me një nga rolet e reja që ka marrë përsipër.

Siç bëhet e ditur, ai do të jetë pjesë e historisë së jetës së ‘Elif Ana’, që lindi në lagjen Pazarcık të Kahramanmaras në vitin 1908 dhe që u bë e famshme për ndihmën ndaj njerëzve.

Xhirimet e filmit, me regji të Semir Aslanyurek dhe Kazım Oz me firmën e Live Is A Movie Film, kanë nisur më 5 nëntor në fshatin Pulyan, shkruan telegrafi.

View this post on Instagram A post shared by Vedat Bajrami (@vedatiofficial)

Vedati veçse ka ndarë disa prapaskena nga xhirimet e këtij projekti që besohet se do të pëlqehet nga publiku e do të korrë suksese të mëdha në kinematografinë turke./Lajmi.net/