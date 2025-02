“Veç kush s’i do fëmijët, s’e voton VV-në”, Kuçi: Kurti do t’i fusë qytetarët në shantazh Anëtarja e Partisë Socialdemokratike (PSD), Natyra Kuçi, ka reaguar ndaj deklaratës së Kryeministrit Albin Kurti, i cili gjatë një tubimi elektoral tha se vetëm ata që nuk i duan familjet dhe fëmijët e tyre nuk do të votojnë për Lëvizjen Vetëvendosje. Në një postim në rrjetet sociale, Kuçi e cilësoi këtë deklaratë si një formë…