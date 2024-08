“Veç kam gjet më mirë”, minatori reagon në njoftimin për largim nga puna nga “Trepça” Ndërmarrja “Trepça”, gjatë kësaj jave ka larguar disa minatorë nga puna. Me 20 gusht, Komisioni Disiplinor ka marrë vendim që ta ndërpresë marrëdhënien e punës me minatorin A.P. Sipas njoftimit të “Trepçës”, minatori A.P., ka kryer shkelje të rëndë të detyrave të punës. “Komisioni Disiplinor ka sjellur vendim me nr.prot:4571 të dt. 20.8.2024, dhe ka…