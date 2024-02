Veç fjalë: Kurti i pranishëm në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime

Sot po mbahet takimi i Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime.

I pranishëm në këtë takim është edhe Kryeministri Albin Kurti, shkruan lajmi.net.

Ai foli rreth mundësive të furnizimit të Kosovës me energji të ripërtëritshme, ku tha se kemi qëllime ambicioze rreth peizazhit energjetik të Kosovës, duke vazhduar njëkohësisht “ndërtimin” mbi pasuritë tona minerale.

“Kosova është duke iu drejtuar energjisë së ripërëritshme, me qëllime ambicioze për të transformuar peizazhin e saj energjetik, përderisa gjithashtu vazhdojmë të ndërtojmë mbi trashëgiminë tone të pasur minerale” ka thënë Kurti.

“Para pak javësh kemi përmbyllur ankandin e parë për 100 megavat në Rahovec, me ç’rast 6 korporata serioze ndodhen në garë për prodhim të energjisë së ripërtëritshme, në këtë rast, diellit”, ka shtuar ai.

Ai shtohet se planifikohen të jenë edhe 150 megavat tjerë në llote me nga 75 megavat, për të cilat destinacioni nuk do të jetë i specifikuar, duke marrë parasysh se përcaktimi do të bëhet në koordinim me korporatat fituese.

Kurti shtoi se pritet që ato të finalizohen në korrik të këtij viti.

“Synimi ynë është që me strategjinë 2022-2031, t’i shtojmë 1200 megavat prodhim të energjisë elektrike nëpërmjet burimeve të ripërtëritshme, që është shumë ambicioze, por njëkohësisht e realizueshme” ka përfunduar ai. /Lajmi.net/