Vdiq ish fituesi i Grammy Award, Dr John

Njoftimi për vdekjen e rokerit u dha në llogarinë e tij në Twitter, shkruan lajmi.net.

Në postimin e bërë shkruan: si pasojë e një ataku në zemër Malcolm John Rebennack ka ndërruar jetë, muzikanti i lindur në New Orleans vdiq më datë 6 qershor.

Këngëtari i Rock and Roll Hall of Fame bënte muzikë duke kombinuar zhanret e blues, pop, jazz, boogie woogie dhe rock and roll.

Ai kishte filluar karrierën e tij në vitin 1950, ku fillimisht kishte startuar si një pianist në skenën e muzikës, për të vazhduar si një këngëtar. /Lajmi.net/