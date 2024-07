Vdiq i riu nga Deçani, Zemaj: Ishte i dashtun për vendin dhe familjen

Ka vdekur i riu Val Azllan Zukaj nga Belegu i Deçanit.

Për vdekjen e tij shkroi edhe depueti i LDK’së, Armend Zemaj, i cili tha se Zukaj mori sot lamtumirën e fundit.

Zemaj derisa u shprehi familjarëve ngushëllime, tha edhe disa karakteristika që e kanë veçuar tashmë të ndjerin.

“Sot, mori lamtumirën e fundit i riu Val Azllan Zukaj nga Belegu i Deçanit. Djalë i lindur e rritur në Gjermani, i shkolluar dhe me prespektivë, me një fjalë ashtu siç janë me traditë familja e tij edhe ai ishte i dashtun për vendin, familjen e bashkëkombasit e vet.

Ngushëllime të sinqerta prindërve, familjes e miqve të tij”, shkroi Zemaj.