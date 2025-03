Vdes zyrtari policor, Përparim Saraqini

I ndjeri ishte zyrtar policor i trafikut në Drejtorinë Rajonale të Policisë së Kosovës në Gjakovë.

Për vdekjen e tij miq dhe kolegë të shumtë i kanë shprehur ngushëllime familjes.

Ngushëllime për vdekjen e tij ka shprehur edhe gazetarja Edita Doli, e cila e kishte mik të afërt.