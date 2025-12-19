Vdes zyrtari policor, Albion Maxhuni
Ka ndërruar jetë Albion Maxhuni, zyrtari policor i Policisë së Kosovës. Për ndarjen nga jeta të Maxhunit, telegram ngushëllimi ka shkruar Policia. “Me rastin e vdekjes të zyrtarit policor Albion Maxhuni, familjes, miqve dhe gjithë pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, Ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta! Sindikata e Policisë së Kosovës”.
Lajme
