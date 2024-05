Vdes tragjikisht mërgimtari në Gjermani

Bëhet e ditur se Ardian Latifi nga Vushtrria ka vdekur tragjikisht pas një aksidenti në vendin e punës në Gjermani, transmeton albinfo.

Lajmin për vdekjen e Ardianit e ka bërë të ditur motra e tij, e cila edhe ka postuar këtë fotografi krah vëllait të saj.

I ndjeri ishte rreth moshës 30-vjeçare, vinte nga Vushtria, ndërkaq jetonte dhe punonte në Gjermani.

Postimi i plotë:

Me dhembje të thellë e me lot në sy ju informoj se tragjikisht humbi jetën më i dashuri ynë, vllai im Ardian Latifi. Do mbetesh gjithmonë në memoriet tona.

Qenka shumë e vështirë të shkruaj për ty.

Prehu në paqe, engjëll!

Me zemer të thyer!