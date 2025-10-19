Vdes regjisori shqiptar, Atdhe Gashi
Regjisori i njohur, Atdhe Gashi, vdiq të shtunën e 18 tetorit. Kjo u bë e ditur nga Teatri Kombëtar i Kosovës, i cili përmes një njoftimi, tha se Gashi ishte bashkëpunëtor shumëvjeçar i institucionit. Teatri Kombëtar shprehu ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe të gjithë komunitetit artistik për humbjen e Gashit. Derisa detajet e mbledhjes…
