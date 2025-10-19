Vdes personi që u aksidentua ditë më parë me motokultivator

Ka humbur jetën personi që u aksidentua më 11 tetor në Çagallavicë. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Ndryshe, në këtë aksident ishin përfshirë një automjet dhe një motokultivator, ku si pasojë e përplasjes, një pasagjer i moto-kultivatorit pësoi lëndime të rënda dhe i njëjti vdiq të shtunën.…

Lajme

19/10/2025 09:03

Ka humbur jetën personi që u aksidentua më 11 tetor në Çagallavicë.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.

Ndryshe, në këtë aksident ishin përfshirë një automjet dhe një motokultivator, ku si pasojë e përplasjes, një pasagjer i moto-kultivatorit pësoi lëndime të rënda dhe i njëjti vdiq të shtunën.

Viktima ishte duke u trajtuar në QKUK.

Ndërsa me vendim të prokurorit, në ditën e aksidentit ishte arrestuar ngasësi i automjetit dhe u dërgua në mbajtje.

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2025

Sulmohen me shishe e karrige tre shtetas serbë në një lokal...

October 19, 2025

Tentoi ta sulmonte me mjet të mprehtë një grua, arrestohet i dyshuari

October 19, 2025

Po trajtohej në QKUK, vdes punëtori që ishte rrëzuar në vendin...

October 19, 2025

Zhduket një 15-vjeçare në Prizren

October 19, 2025

Dyshohet se në kufirin Serbi-Kroaci janë ndaluar shtatë kosovarë

October 19, 2025

Prokuroria Speciale kryen bastisje në 9 lokacione në Zubin Potok dhe Zveçan

Lajme të fundit

Sulmohen me shishe e karrige tre shtetas serbë...

Tentoi ta sulmonte me mjet të mprehtë një grua, arrestohet i dyshuari

Po trajtohej në QKUK, vdes punëtori që ishte...

Zhduket një 15-vjeçare në Prizren