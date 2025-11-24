Vdes personi që po trajtohej në spitalin e Gjilanit që nga korriku- ishte aksidentuar me veturë
Një aksident me fatalitet kishte ndodhur më 14 korrik të këtij viti. Që nga ajo datë një nga personat e aksidentuar ishte duke u trajtuar në spital. Si shkak i lëndimeve të marra asokohe, i njëjti mbrëmë ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. “Fsh.Radivojc, Gjilan/14.07.2025-14:10. Lidhur…
Lajme
Një aksident me fatalitet kishte ndodhur më 14 korrik të këtij viti.
Që nga ajo datë një nga personat e aksidentuar ishte duke u trajtuar në spital.
Si shkak i lëndimeve të marra asokohe, i njëjti mbrëmë ka ndërruar jetë.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Fsh.Radivojc, Gjilan/14.07.2025-14:10. Lidhur me rastin, raportohet se me 23.11.2025 ka ndërruar jetë viktima mashkull kosovar i cili ishte i hospitalizuar që nga data e aksidentit. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”./Lajmi.net/