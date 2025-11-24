Vdes personi që po trajtohej në spitalin e Gjilanit që nga korriku- ishte aksidentuar me veturë

Një aksident me fatalitet kishte ndodhur më 14 korrik të këtij viti. Që nga ajo datë një nga personat e aksidentuar ishte duke u trajtuar në spital. Si shkak i lëndimeve të marra asokohe, i njëjti mbrëmë ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. “Fsh.Radivojc, Gjilan/14.07.2025-14:10. Lidhur…

24/11/2025 09:00

Një aksident me fatalitet kishte ndodhur më 14 korrik të këtij viti.

Që nga ajo datë një nga personat e aksidentuar ishte duke u trajtuar në spital.

Si shkak i lëndimeve të marra asokohe, i njëjti mbrëmë ka ndërruar jetë.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.

Fsh.Radivojc, Gjilan/14.07.2025-14:10. Lidhur me rastin, raportohet se me 23.11.2025 ka ndërruar jetë viktima mashkull kosovar i cili ishte i hospitalizuar që nga data e aksidentit. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”./Lajmi.net/

