Vdes një person në Zubin Potok pasi u rrokullis me traktor
Lajme
Një person në Zubin Potok, është rrokullisur derisa po voziste traktorin.
Në vendngjarje kanë dal njësite relevante dhe emergjenca, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Zubin Potok 14.09.2025, 20:29. Është raportuar se viktima mashkull kosovar derisa ishte duke vozitur traktorin është rrokullisur, në vendin e ngjarjes kanë dal njësitë relevante si dhe emergjenca ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24 orësh. /Lajmi.net/