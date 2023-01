Vdes një person në QKUK, u aksidentua tri javë më parë

Një burrë ka vdekur të shtunën në Qendrën Klinike dhe Universitare të Kosovës.

Ai ishte aksidentuar trI javë më parë në Ozdrim të Pejës.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, njofton policia.

Njoftimi i plotë i policisë:

AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET

Ozdrim, Pejë 24.12.2022 – 17:35. Lidhur me rastin, me 14.01.2023 nga QKUK është informuar se viktima mashkull kosovar i cili ishte duke u trajtuar, ka vdekur. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/