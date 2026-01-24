Vdes një person në një aksident trafiku në Gjakovë
Një 81-vjecar ka mbetur i vdekur si shkak i një aksidenti që ndodhi në rrugën Gjakovë – Prizren këtë të shtunë.
Zjarrfikësit në Gjakovës kanë njoftuar se ekipet kanë intervenuar në një rast aksidenti në rrugën “Dan Polloshka”, ku pas thirrjes emergjente është bërë tërheqja e një personi, i cili fatkeqësisht ishte pa shenja jete.
Në vendin e ngjarjes janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në koordinim me shërbimet tjera emergjente dhe organet kompetente.
Rastin e ka konfirmuar edhe Vlera Krasniqi, Zyrtare për Informim në Drejtorinë Rajonale të Policisë së Gjakovës, tha se aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:25 në dalje të qytetit të Gjakovës, në rrugën Gjakovë–Prizren, rruga “Dah Polloshka”.
“Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes po ashtu edhe ekipi i emergjencës mjekësore të cilët kanë konstatuar vdekjen e një personi, drejtues i automjetit, mashkull i moshës madhore rreth 81 vjeç”, tha Krasniqi.