Vdes një person, ishte infektuar me COVID-19 Një person që ishte i prekur me Covid-19, ndërroi jetë gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës informoi se u konfirmuan edhe pesë raste të reja me Covid-19, derisa u shëruan 14 persona. Raste aktive me Covid-19 janë 84.