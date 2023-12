Vdes një nga avokatët kryesor të Kadri Veselit në Hagë

Ish-këshilltari tani pjesë e ekipit mbrojtës t ëish kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, Avni Bytyçi, me një postim Facebook, ka njoftuar se ka vdekur një nga avokatët e Veselit në Speciale.

Avokati Amerikan Andreë Srong, përveç që mbrojti Veselin në Hagë, ai kishte mbrojtur edh eish-kryeminstrin Haradinaj para shumë viteve pikërishtë në Hagë.

Bytyçi i ka shprehë ngushëllime familjes së avokatit.

“Para pak çastesh ka vdekur Andreë Strong, avokat i z. Kadri Veseli. Andreë për të gjithë ne ka përfaqësuar idealen, besnikërinë dhe njëriun e palodhshëm që lufton për të vërtetën. Andreë Strong me plot meritë e meriton titullin avokat mbrojtës i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ai kishte mbrojtur edhe z. Haradinaj në Hagë. Andreë ishte amerikan, por me zemër ishte shqiptar. Fliste bukur shqip dhe e donte fort Kosovën. Ai jetoi duke e mbrojtur histrorinë e luftës tonë çlirimtare. Me quante vëlla në shqip, e me trajtonte si të tillë. Do të na mungojë shumë të gjithëve që e njohem dhe punuam me të. Ngushëllime gruas së tij Rachel, dhe tre fëmijeve që la pas. Faleminderir për të gjitha, vëlla”, ka shkruar ai në Facebook./Lajmi.net