Vdes një grua në QKUK, ishte lënduar ditë më parë

Një grua e cila është lënduar para disa ditësh në Ferizaj ka vdekur në QKUK.

Në raporton e Policisë së Kosovës bëhet e ditur se trupi i pajetë i viktimës është dërguar për IML obduksion.

“Ferizaj 01.06.2023 – 12:11. Me 07.06.2023 lidhur me rastin, nga QKUK është raportuar se viktima femër kosovare e cila ka qenë e lënduar, ka vdekur. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.

Rasti nën hetime.