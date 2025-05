Vdes një femër në Prishtinë, rasti po hetohet me rekomandim të familjes dhe prokurorit Një rast është hapur si “hetim i vdekjes” gjatë ditës së djeshme në Prishtinë. Në lidhje me rastin , vdekjen e viktimës femër të cilën e ka konstatuar ekipi mjekësor dhe me kërkesë të familjarëve dhe me rekomandim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/