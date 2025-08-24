Vdes një 31 vjeçar në Prishtinë pasi i ka rënë një trung druri
Lajme
Një rast i rëndë ka ndodhur sot në Prishtinë, ku ka humbur jetën një 31 vjeçar.
Në lidhje me rastin, detaje ka dhënë zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Ai ka thënë se viktimës i ka rënë një trung druri, dhe për pasoj L.G, 31 vjeçar nuk ka arritur t’u mbijetoj plagëve dhe ka ndërruar jetë.
Pllana ka thënë se rasti po hetohet.
“Rreth orës 17:00, policia ka pranuar një informatë për një person të lënduar rëndë (dyshohet si pasojë e rënies së një trungu druri). Personi i lënduar L. G, mashkull, 31 vjeç, nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve dhe i njëjti i ka vdekur. Vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor. Njësitet policore në koordinim me prokurorinë po zhvillojnë hetime për të sqaruar të gjitha rrethanat e rastit”, ka thënë Pllana.