Vdes nëna e Hysni Gucatit
Ka ndërruar jetë Hata Gucati, nëna e kryetarit të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati. Lajmi u bë i ditur sonte në faqen e OVL UÇK-së në Facebook, raporton KosovaPress. Ceremonia e varrimit do të mbahet nesër, më 1 dhjetor, në ora 15:00, në varrezat e fshatit Marinë të Skenderajt, afër kompleksit…
Lajme
Ka ndërruar jetë Hata Gucati, nëna e kryetarit të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati.
Lajmi u bë i ditur sonte në faqen e OVL UÇK-së në Facebook, raporton KosovaPress.
Ceremonia e varrimit do të mbahet nesër, më 1 dhjetor, në ora 15:00, në varrezat e fshatit Marinë të Skenderajt, afër kompleksit memorial të Dëshmorëve, thuhet në njoftim.