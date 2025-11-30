​Vdes nëna e Hysni Gucatit

Ka ndërruar jetë Hata Gucati, nëna e kryetarit të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati. Lajmi u bë i ditur sonte në faqen e OVL UÇK-së në Facebook, raporton KosovaPress. Ceremonia e varrimit do të mbahet nesër, më 1 dhjetor, në ora 15:00, në varrezat e fshatit Marinë të Skenderajt, afër kompleksit…

Lajme

30/11/2025 23:26

Ka ndërruar jetë Hata Gucati, nëna e kryetarit të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati.

Lajmi u bë i ditur sonte në faqen e OVL UÇK-së në Facebook, raporton KosovaPress.

Ceremonia e varrimit do të mbahet nesër, më 1 dhjetor, në ora 15:00, në varrezat e fshatit Marinë të Skenderajt, afër kompleksit memorial të Dëshmorëve, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

November 30, 2025

Halimi i përgjigjet Muratit: Të deklarosh se LDK është kundër diasporës...

November 30, 2025

Nisma garon e vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lajme të fundit

Halimi i përgjigjet Muratit: Të deklarosh se LDK...

Nisma garon e vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Afati drejt minutave të fundit, garës zgjedhore i...

Vrasja e biznesmenit në Elbasan: Dyshohet për larje hesapesh