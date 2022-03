Vdes nëna e Bedri Hamzës

Këtë ai e ka bërë të ditur me anë të një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë i Hamzës:

Lamtumirë NANË!

Sot kur t’i mbylle sytë, për ta nisur rrugën e amshimit, more me vete edhe një pjesë timen. Ndjenjën e ngrohtësisë dhe dashurisë, që vetëm shpirti yt i bardhë diti ta jap me aq urtësi e mirësi.

Lamtumirë, kujtimi më i bukur i imi!

Familjarë dhe miq, varrimi i Nënës do të bëhet nesër (e Mërkure) me 09 Mars 2022, në varrezat e Fshatit Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt, në orën 15:30. /Lajmi.net/