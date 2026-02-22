Vdes në QKUK një 44 vjeçar nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

Një 44-vjeçar ka ndërruar jetë në Qendrën Emergjente të QKUK-së, pasi ishte dërguar në gjendje të rëndë nga Spitali i Prizrenit, si pasojë e lëndimeve të marra nga rënia nga lartësia. Lajmin e ka konfirmuar drejtori i QKUK-së, Naser Syla, i cili bëri të ditur se pacienti, mashkull i lindur në vitin 1982, është pranuar…

22/02/2026 23:19

Një 44-vjeçar ka ndërruar jetë në Qendrën Emergjente të QKUK-së, pasi ishte dërguar në gjendje të rëndë nga Spitali i Prizrenit, si pasojë e lëndimeve të marra nga rënia nga lartësia.

Lajmin e ka konfirmuar drejtori i QKUK-së, Naser Syla, i cili bëri të ditur se pacienti, mashkull i lindur në vitin 1982, është pranuar me politraumë të rëndë dhe në gjendje jo stabile.

“Një mashkull i lindur më 1982 është sjellë nga Spitali i Prizrenit, pas rënies nga lartësia, me lëndime të shumta trupore, politraumë e rëndë dhe gjendje jo stabile.

Përkundër përpjekjeve të stafit mjekësor, ai nuk arriti t’u përballojë lëndimeve të rënda dhe ka ndërruar jetë në Qendrën Emergjente”, ka deklaruar Syla.

