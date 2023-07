Vdes në moshën 56-vjeçare, këngëtarja irlandeze Sinéad O’Connor

Këngëtarja irlandeze Sinéad O’Connor ka vdekur në moshën 56-vjeçare.

Këngëtarja e mirënjohur nga Dublini publikoi 10 albume në studio, ndërsa kënga e saj “Nothing Compares 2” u u emërua singulli numër një botëror në vitin 1990 nga Billboard Music Awards.

O’Connor iu dha çmimi inaugurues për albumin klasik irlandez në RTÉ Choice Music Awards në fillim të këtij viti, ka raportuar Euronews.

Këngëtarja mori një ovacion të fortë teksa ia kushtoi çmimin, për “I Do Not Want What I Haven’t Got”, “secilit dhe çdo anëtari të komunitetit të refugjatëve të Irlandës”.