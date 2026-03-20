Vdes legjenda e kinematografisë, Chuck Norris

Chuck Norris, artisti i famshëm i arteve marciale, është ndarë nga jeta. Norris vdiq në moshën 86-vjeçare, një ditë pasi u dërgua me urgjencë në spitalin e Hawaiit. Ai vdiq të enjten në mëngjes në Hawaii, sipas një postimi në Instagramin e tij. Postimi thotë… “Me zemër të thyer familja jonë ndan lajmin e ndarjes…

ShowBiz

20/03/2026 15:08

Chuck Norris, artisti i famshëm i arteve marciale, është ndarë nga jeta.

Norris vdiq në moshën 86-vjeçare, një ditë pasi u dërgua me urgjencë në spitalin e Hawaiit.

Ai vdiq të enjten në mëngjes në Hawaii, sipas një postimi në Instagramin e tij.

Postimi thotë… “Me zemër të thyer familja jonë ndan lajmin e ndarjes së papritur nga jeta të të dashurit tonë Chuck Norris dje në mëngjes. Ndërsa dëshirojmë t’i mbajmë rrethanat private, ju lutemi ta dini se ai ishte i rrethuar nga familja e tij dhe në paqe.”

Artikuj të ngjashëm

March 20, 2026

Romeo Veshaj flet për ndarjen nga Heidi Baci: Kishim mendime të...

March 20, 2026

“Je shumë e bukur” – Rogerti ‘provokon’ Brikenën

March 20, 2026

Shuhet ikona e këngës ‘Po t’përbejë pash’ Perëndinë’, pejanja Xhejlane Gutiqi...

March 20, 2026

Rikthehet Klodi: Flet për Elijonën dhe Benitën – përmend edhe të...

Lajme të fundit

Tragjedia në Vjenë të Austrisë, Ambasada e njofton...

Hoxhaj thotë se është koha për një model të ri bashkëpunimi opozitar

Romeo Veshaj flet për ndarjen nga Heidi Baci:...

Kush është Jeton Zulfaj, që Kurti ia besoi dialogun Kosovë-Serbi?