Vdes komediani i njohur, ishte i infektuar me COVID-19

Vdekja e tij vjen pasi aktori dhe komediani rezultoi pozitiv me COVID-19.

Ball ishte një prej dyshes së fashme të komedisë me mikun dhe kolegun e tij për një kohë të gjatë, Tommy Cannon.

Ai gjithashtu luajti në disa komedi të ndryshme duke përfshirë Not Going Out, Last of the Summer Wine, Benidorm dhe Heartbeat.

Në një telegram ngushëllimi, Cannon tha: “Miku im i mirë, nuk mund ta besoj këtë, jam shkatërruar”.

Ylli i Not Going Out Lee Mack tha se ai ishte “plotësisht i tronditur dhe i shkatërruar që humba shokun tim Bobby”.

Gruaja e Ball, Yvonne shtoi: “Do të më mungojë gjithmonë, ai ishte aq i lumtur, plot argëtim dhe djallëzor”.