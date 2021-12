Vdes ish-ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë të ditur, Zenel Shala.

Ai ka thënë se Mala ka qenë një njeri me vlera të mëdha njerëzore e kombëtare, disa i ka shprehur ngushëllime familjes së tij.

Shkrimi i tij pa ndërhyrje:

Me dhimbje te madhe kete mengjes mora lajmin se paska ndrru jet bashkeluftetari yn Veterani I UCK- se Musa Mala , ishte burr I beses , puntor , njeri me vlera te medha si njerzore ashtu edhe Kombetare, prehu ne paqe Mus, ne emer te gjith bashkluftetarve te fshatit Kopiliq I shprehi ngushllimet mat sinqerta familjes Mala. I paharruar kujtimi per ty qofsh pej banorve te gjenetit Mus.