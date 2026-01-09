Vdes ish-ministri i Financave, Ali Sadriu

Ka vdekur në moshën 75-vjeçare, Ali Sadriu, ish-ministër i Financave dhe ish-drejtor ekzekutiv i QKUK-së. Lajmin për vdekjen e tij e kanë konfirmuar familjarët e tij. “Të nderuar miq dhe familjarë. Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se sot ndërroi jetë babai ynë i dashur, Ali Shaban Sadriu. Për detajet e varrimit do t’ju njoftojmë…

Lajme

09/01/2026 14:03

Ka vdekur në moshën 75-vjeçare, Ali Sadriu, ish-ministër i Financave dhe ish-drejtor ekzekutiv i QKUK-së.

Lajmin për vdekjen e tij e kanë konfirmuar familjarët e tij.

“Të nderuar miq dhe familjarë. Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se sot ndërroi jetë babai ynë i dashur, Ali Shaban Sadriu. Për detajet e varrimit do t’ju njoftojmë me kohë”, ka shkruar në Facebook i biri i tij, Flamur Sadriu.

Kush ishte Ali Sadriu?

Ali Sadriu, sipas biografisë së publikuar në ueb-faqen e Kuvendit të Kosovës, ka qenë drejtor ekzekutiv i QKUK-së, deputet (1992-1998, 1998-2002, 2002-2004, 2004-2008,2011-2014), Ministër për Ekonomi dhe Financa (2002-2004), Bashkëdrejtues i Autoritetit Qendror Fiskal (2000-2002), Drejtor financiar në Fakultetin e Mjekësisë 1977-1980, Drejtor financiar në Bankos (1980-1990), Drejtor financiar “Fabrika e Veglave dhe Ujtive Elektrike” (1975-1977).

Artikuj të ngjashëm

January 9, 2026

​VV barazohet me PDK, dyjat fituan nga 4 palë zgjedhje, LDK mbetet me dy

January 9, 2026

Haradinaj: Gjykata Speciale kryekëput u ngrit me përça dhe njollosë UÇK-në

Lajme të fundit

​VV barazohet me PDK, dyjat fituan nga 4 palë zgjedhje, LDK mbetet me dy

Haradinaj: Gjykata Speciale kryekëput u ngrit me përça dhe njollosë UÇK-në

Nga 20 euro në 200 euro- ​Këshilli Gjyqësor...

“Trepça Sh.A” e largon nga puna punëtoren pasi...