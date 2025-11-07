Vdes foshnja një vjeçare në Spitalin e Pejës

Një foshnjë një vjeçare ka vdekur dje gjatë trajtimit të saj në Spitalin Rajonal të Pejës. Trupi i foshnjës është dërguar për t’u kryer obduksioni në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Familja e viktimës kanë thënë se e kishin dërguar për trajtim në spital pasi kishte të vjella,Klankosova. Sipas familjes, foshnja më herët nuk kishte pasur…

Lajme

07/11/2025 08:35

Një foshnjë një vjeçare ka vdekur dje gjatë trajtimit të saj në Spitalin Rajonal të Pejës.

Trupi i foshnjës është dërguar për t’u kryer obduksioni në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

Familja e viktimës kanë thënë se e kishin dërguar për trajtim në spital pasi kishte të vjella,Klankosova.

Sipas familjes, foshnja më herët nuk kishte pasur probleme të tilla shëndetësore.

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2025

Policia gjen dy armë zjarri në vendin ku u vranë dy...

Lajme të fundit

Policia gjen dy armë zjarri në vendin ku...

Arrestohet një person në Obiliq, goditi me thikë...

Arijon Ibrahimovic “thikë pas shpine” Kosovës? – Ftohet...

Shala: Shkelja e vijës administrative nga Serbia është...