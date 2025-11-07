Vdes foshnja një vjeçare në Spitalin e Pejës
Një foshnjë një vjeçare ka vdekur dje gjatë trajtimit të saj në Spitalin Rajonal të Pejës.
Trupi i foshnjës është dërguar për t’u kryer obduksioni në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
Familja e viktimës kanë thënë se e kishin dërguar për trajtim në spital pasi kishte të vjella,Klankosova.
Sipas familjes, foshnja më herët nuk kishte pasur probleme të tilla shëndetësore.