Vdes ambasadorja e parë e SHBA-ve në Kosovë, Osmani shpreh ngushëllime

Postimi i plotë i presidentes:

Tina ishte një udhëheqëse e guximshme dhe e guximshme që luajti një rol të thellë në shumë ngjarje kritike dhe historike para dhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pata nderin të punoja ngushtë me të dhe mësova shumë nga mençuria dhe përkushtimi i saj.

Mendimet dhe ngushëllimet tona të përzemërta shkojnë për familjen, miqtë dhe kolegët e saj ndërsa ne të gjithë vajtojmë humbjen e saj.

We are deeply saddened to learn of the passing of Ambassador Tina Kaidanow, the first U.S. Ambassador to the independent Republic of Kosovo and an outstanding supporter of our country.

Tina was a bold and courageous leader who played a profound role in many critical and historic… pic.twitter.com/9TcAEDVPne

