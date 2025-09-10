Vdes aleati i Trump, pasi u qëllua me armë

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka njoftuar se aleati i tij, Charlie Kirk, ka vdekur pas një sulmi me armë gjatë një ngjarjeje në Utah, raporton CNN. Ai i shprehu ngushëllime familjes së Kirk, teksa tha se ai ishte i admiruar nga të gjithë. “Charlie Kirk, i madhi dhe legjendari ka vdekur,” shkroi Trump në Truth…

10/09/2025 23:01

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka njoftuar se aleati i tij, Charlie Kirk, ka vdekur pas një sulmi me armë gjatë një ngjarjeje në Utah, raporton CNN.

Ai i shprehu ngushëllime familjes së Kirk, teksa tha se ai ishte i admiruar nga të gjithë.

“Charlie Kirk, i madhi dhe legjendari ka vdekur,” shkroi Trump në Truth Social.

“Ai ishte i dashur dhe i admiruar nga TË GJITHË, veçanërisht nga unë, dhe tani, ai nuk është më me ne. Melania dhe ngushëllimet e mia shkojnë për gruan e tij të bukur Erika dhe familjen. Charlie, të duam!”, ka shkruar Trump.

