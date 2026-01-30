Vdes aktorja e “Home Alone”

30/01/2026 21:05

Aktorja e njohur kanadeze-amerikane, Catherine O’Hara, e famshme për rolet e saj në serialin hit “Schitt’s Creek” dhe filmin “Home Alone”, ka ndërruar jetë në moshën 71-vjeçare.

Lajmi është konfirmuar nga menaxheri i saj për BBC-në, i cili ka deklaruar shkurt: “Po, fatkeqësisht është e vërtetë.”

O’Hara ishte një nga figurat më të dashura të komedisë dhe televizionit, me një karrierë disa-dekadëshe që i solli asaj çmime të shumta, përfshirë Emmy Awards dhe vlerësime të larta nga kritika dhe publiku.

Ajo do të kujtohet veçanërisht për rolin e Moira Rose në Schitt’s Creek, një personazh që u shndërrua në ikonë të kulturës pop.

