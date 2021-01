Vdes aktorja amerikane, Cloris Leachman

Cloris Leachman, yll i vlerësuar me çmime, ka vdekur në moshën 94 vjeçare.

Cloris Leachman, aktorja e mirënjohur, aftësia komike e një lloji, e bëri atë një figurë legjendare në film dhe televizion për shtatë dekada, ka vdekur, sipas një deklarate nga menaxheri i saj i vjetër dhe përfaqësuesit. Ajo ishte 94 vjeçe, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

“Ka qenë privilegji im të punoj me Cloris Leachman, një nga aktoret më të patrembura të kohës sonë. Askush nuk ishte si Cloris,” thuhet në një deklaratë nga menaxherja e saj, Juliet Green.

“Me një vështrim të vetëm ajo kishte aftësinë të thyejë zemrën tuaj ose t’ju bëjë të qeshni” derisa lotët të binin në fytyrë. Ju kurrë nuk e dinit se çfarë do të thoshte ose bënte Cloris dhe se cilësia e paparashikueshme ishte pjesë e magjisë së saj të pashembullt”.

Leachman vdiq të mërkurën për shkaqe natyrore në Encinitas, Kaliforni, sipas deklaratës.

Gjatë karrierës së saj të gjerë, Leachman, e cila u fut në Sallën e Famës të Akademisë Televizive më 2011, fitoi 22 nominime Emmy dhe tetë çmime “Primetime Emmy” dhe një çmim “Daytime Emmy”.

Dy prej çmimeve të saj u fituan për rolin e saj më ikonik, pronarja dinake Phyllis Lindstrom.

Karakteri filloi në “The Mary Tyler Moore Show” dhe më vonë mori një seri spin-off.

Në fillim të viteve 2000, Leachman fitoi një lavdërim të ri për rolin e saj si gjyshe e çuditshme Ida në filmin “Malcolm in the Middle” të Fox. Ajo fitoi çmimin e aktores më të mirë në ceremoninë “Emmy” më 2006, në një komedi.

Nominimi i saj i fundit për punën televizive ishte më 2011 për rolin e saj si Maw Maw në serinë “Raising Hope”.

Leachman fitoi një Academy Award më 1971 për rolin e saj dramatik në “The Last Picture Show”. Ajo ishte gjithashtu e paharrueshme si Frau Blücher në klasiken e Mel Brooks në vitin 1974 “Young Frankenstein” dhe në rolet e saj në “High Anxiety” të vitit 1977 dhe “History of the World: Part I.” e vitit 1981. /Lajmi.net/