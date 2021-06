Vdes aktori Ernie Lively, babai i Blake Lively

Ernie, i cili luajti babanë e Blake në dy filma “Sisterhood of the Traveling Pants”, vdiq më 3 qershor nga ndërlikimet kardiake, njoftoi familja e tij (përmes The Hollywood Reporter).

Në fund të jetës, Ernie, i cili vdiq në Los Angeles, kishte pranë gruan e tij, Elaine Lively dhe fëmijët e çiftit: Blake, ylli i “Teen Witch” Robyn Lively, Lori Lively, Jason Lively dhe Eric Lively, të cilët janë të gjithë aktorët, sipas THR.

Puna e Ernie me vajzën Blake në “Sisterhood of the Traveling Pants” të famshëm më 2005 dhe 2008 erdhi dekada pasi karriera e tij e showbizit filloi në vitet 1970 me role në TV “The Waltons”, “Fantasy Island” dhe, më vonë, “Dukes” nga Hazzard “,”Murder, She Wrote” dhe “The West Wing.”

Në ekranin e madh, Ernie kishte role në filma përfshirë filmin e Tom Hanks “Turner & Hooch” më 1989 dhe “The Beverly Hillbillies” më 1993.

Para se të dilte për në Hollywood, Ernie ishte një profesor dhe një kapiten i Trupave Detare të SHBA-së që shërbeu në Vietnam, njoftoi THR.

Në vitin 2013, Ernie iu nënshtrua një operacioni në zemër që injektoi qelizat e tij burimore në zemrën e tij për të riparuar dëmtimet, sipas People. /Lajmi.net/