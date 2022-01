Vdes 8 vjeçarja në QKUK, u aksidentua pardje në autostradën Prishtinë – Lipjan

Kështu është bërë e ditur në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës, shkruan lajmi.net.

Trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

Ky është njoftimi i plotë:

“Autostrada, Prishtinë –Lipjan (NN) 01.01.2022-23:25. Lidhur me rastin me datën 02.01.2022 është raportuar se viktima femër kosovar e viti i lindjes 2013 e cila ishte duke u trajtuar në QKUK ka ndërruar jetë, vdekjen e të cilës e ka konfirmuar mjeku. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, ka bërë të ditur policia. /Lajmi.net/