Vdes 62-vjeçari që u godit me veturë nga një grua një ditë më parë në Ferizaj Në orët e para të ditës së sotme (e enjte) në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka ndërruar jetë 62-vjeçari me inicialet H.S., i cili ishte aksidentuar një ditë më parë ndërsa po lëvizte me biçikletë në Ferizaj. Aksidenti ndodhi të mërkurën në drekë në rrugën “Riza Matoshi” në Ferizaj ku një veturë me…