Vdes 26 vjeçari që u aksidentua në Leposaviq

Ka vdekur 26 vjeçari i cili ishte në gjendje kritike pas aksidentit të ndodhur në Leposaviq. Lajmin për KosovaPress, e ka konfirmuar Erduan Baliqi, shef i planifikimit në Operativën Rajonale Mitrovicë–Veri të Policisë së Kosovës, duke bërë të ditur se ka vdekur i lënduari i cili ishte në gjendje kritike. Ndryshe, në këtë aksident të…

Lajme

09/12/2025 21:54

Ka vdekur 26 vjeçari i cili ishte në gjendje kritike pas aksidentit të ndodhur në Leposaviq.

Lajmin për KosovaPress, e ka konfirmuar Erduan Baliqi, shef i planifikimit në Operativën Rajonale Mitrovicë–Veri të Policisë së Kosovës, duke bërë të ditur se ka vdekur i lënduari i cili ishte në gjendje kritike.

Ndryshe, në këtë aksident të lënduar mbetën edhe katër persona të tjerë.

Artikuj të ngjashëm

December 9, 2025

Nesër nis procesi gjyqësor për rezervat shtetërore

Lajme të fundit

Nesër nis procesi gjyqësor për rezervat shtetërore

Zemaj për “Kurti 2”: Thuajse asnjë premtim s’e...

​Rritja e pagës minimale, cilat janë shqetësimet e bizneseve?

“Njëra nga veturat kaloi në shiritin e kundërt...