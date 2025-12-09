Vdes 26 vjeçari që u aksidentua në Leposaviq
Lajme
Ka vdekur 26 vjeçari i cili ishte në gjendje kritike pas aksidentit të ndodhur në Leposaviq.
Lajmin për KosovaPress, e ka konfirmuar Erduan Baliqi, shef i planifikimit në Operativën Rajonale Mitrovicë–Veri të Policisë së Kosovës, duke bërë të ditur se ka vdekur i lënduari i cili ishte në gjendje kritike.
Ndryshe, në këtë aksident të lënduar mbetën edhe katër persona të tjerë.