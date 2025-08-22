Vdes 25-vjeçari kosovar që ishte asamblist në qytetin Jokkmokk të Suedisë
Komuna e Drenasit ka bërë të ditur se ka vdekur Lirigzon Karaqica, 25-vjeçar, nga fshati Gallanasellë, por që jetonte në Suedi.
Në një postim në Facebook ka shprehur ngushëllime edhe kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci.
“Largimi i parakohshëm i Lirigzonit është dhimbje e rëndë për familjen dhe komunën tonë. Ngushëllime të sinqerta dhe lutemi që Zoti t’i japë forcë familjes për ta përballuar vdekjen e papritur të Lirigzonit. Ngushëllime të sinqerta për familjen Karaqica”, ka thënë Lladrovci.
I ndjeri ishte magjistër i shkencave politike dhe kandidat për doktoraturë. Karaqica ishte edhe asamblist në Kuvendin Komunal të Jokkmokkut të Suedisë.