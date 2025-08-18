Vdekje e dyshimtë në Prekaz të Poshtëm të Skenderajt, viktima është një 65 vjeçar

Policia e Kosovës ka njoftuar se sot rreth orës 10:10 është raportuar për një rast vdekje të dyshimtë në fshatin Prekaz i Poshtëm të Skenderajt. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti. Ai ka thënë se njësitet policore kanë dal menjëherë në vendngjarje, ku edhe ekipi mjekësor…

Lajme

18/08/2025 14:26

Policia e Kosovës ka njoftuar se sot rreth orës 10:10 është raportuar për një rast vdekje të dyshimtë në fshatin Prekaz i Poshtëm të Skenderajt.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.

Ai ka thënë se njësitet policore kanë dal menjëherë në vendngjarje, ku edhe ekipi mjekësor e ka konstatuar vdekjen e viktimës.

“Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajetë  i viktimës mashkull rreth 65 vjeçar, është është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes”, ka thënë Zahiti për lajmi.net.

Siç ka raportuar gazeta Sinjali, në afërsi të fushës së sportit në fshatin Prekaz i Poshtëm, në një zonë pyjore, është parë një person i varur në litar.

Artikuj të ngjashëm

August 18, 2025

Mori para dhe iu premtoi se do të sigurojnë prona me...

August 18, 2025

Dodik nuk është më president i Republikës Sërpska, vendos Gjykata e...

Lajme të fundit

Dy familje u obliguan të ndërrojnë vendbanim për...

Mori para dhe iu premtoi se do të...

Dodik nuk është më president i Republikës Sërpska,...

Veliaj kërkon shpalljen të pavlefshme të hetimeve nga...