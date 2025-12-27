Vdekje e dyshimtë në Mitrovicë, një burrë gjendet pa shenja jete

Një burrë është gjetur pa shenja jete dje në Mitrovicën e Jugut, ka njoftuar policia, e cila e ka cilësuar rastin si “vdekje e dyshimtë”. Ngjarja ndodhi në rrugën “Miran Hajra”. “Raportohet se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen…

Lajme

27/12/2025 08:50

Një burrë është gjetur pa shenja jete dje në Mitrovicën e Jugut, ka njoftuar policia, e cila e ka cilësuar rastin si “vdekje e dyshimtë”.

Ngjarja ndodhi në rrugën “Miran Hajra”.

“Raportohet se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, tha policia.

Artikuj të ngjashëm

December 27, 2025

MPJD fton diasporën të dalin në votime: Vota juaj është e rëndësishme

Lajme të fundit

MPJD fton diasporën të dalin në votime: Vota juaj është e rëndësishme

Nën kërcënimin e armës, grabitet recepsionisti në Çagllavicë

Arrestohet një person në Shtime pasi me sëpatë kanosi punonjësit komunalë

Zelensky do të takohet me udhëheqësit europianë dhe...