Vdekje e dyshimtë në kryeqytet: Flasin nga policia

Në orët e pasditës sot në kryeqytet njësitet policore kanë pranuar informacion për një person të alivanosur.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, shkruan lajmi.net.

Ajo tha se me të pranuar informatën njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe ku ekipet emergjente kanë konstatuar se është pa shenja jete.

Ahmeti tha po ashtu se policia së në kordinim me prokurorinë ka inicicuar procedurat e tjera hetimore me qëllim zbardhjen e rastit.

“Rreth orës 15:00, kemi pranuar informatën për një person të alivanosur në rrugën “Afrim Loxha” në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes si dhe mjekët emergjent të cilët kanë konstatuar se viktima, mashkull, është pa shenja jete. Policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rastit”./Lajmi.net