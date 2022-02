Vdekje e dyshimtë e një 9-vjeçareje në QKUK, Policia heton rastin

Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, i cili ka thënë se rasti ka ndodhur rreth orës 19:00.

“Rreth orës 19:00 është pranuar informata për një rast të vdekjes së dyshimtë të ndodhur në një nga klinikat e QKUK-së në Prishtinë. Pas marrjes së kësaj informate, policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar se; viktima, 9 vjeç, femër, shtetase Kosovare, në rrethana që aktualisht po trajtohen nga ana e policisë ka humbur jetën”, ka thënë Borovci.

Ai ka bërë të ditur se trupi i viktimës është dërguar në institutin e mjekësisë ligjore për obduksion.

“Me gjithë dyshimet e ngritura, në koordinim me prokurorin e shtetit, policia me kujdes të shtuar po heton rastin si vdekje të dyshimtë dhe po ndërmerr të gjitha veprimet e duhura hetimore që do ti kontribuonin hetimit të plotë të kësaj ngjarjeje”, ka thënë Borovci. /Lajmi.net/