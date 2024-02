Vdekja tragjike e amerikanes në Brezovicë, Ahmeti: Mos të injorohet rreziku nga ortekët e borës

Sot, policia ka njoftuar për vdekjen e një shtetaseje amerikane, e cila dyshohet të ketë vdekur si pasojë e mbulimit nga një ortek i borës.

Rreth kësaj ka reaguar edhe njohësi i çështjeve të emergjencave civile, Tahir Ahmeti, shkruan lajmi.net.

“Është potencuar disa herë se Kosova nuk bën pjesë në zona të rrezikshmërisë së ortekëve, mirëpo praktikat po e dëshmojnë të kundërtën” ka thënë Ahmeti.

Ai ceku se përveç rreziqeve natyrore si tërmetet, vërshimet dhe zjarret pyjore, nuk duhet anashkaluar edhe rreziku nga ortekët e borës.

“Deri me tani kemi disa raste me fatalitet nga ortekët e borës, andaj përveç tri rreziqeve natyrore nga të cilat kryesisht rrezikohet Kosova, tërmeteve, vërshimeve dhe zjarreve pyjore, as rreziku nga ortekët e borës nuk duhet të përjashtohet dhe injorohet” ka shtuar ai. /Lajmi.net/