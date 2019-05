Vdekja tragjike e 16-vjeçarit në Zvicër, familja jep detaje për të pamen në Gjilan

Në mëngjesin e të premtes që kaloi, në binarët e trenit në Oberglatt të Cyrihut është gjetur trupi i pajetë i një të riu. Më vonë është konstatuar se bëhet fjalë për shqiptarin 16 vjeçar, Rinor Bunjaku nga Rümlangu i Cyrihut. Familja Bunjaku ka dhënë sot gjatë ditës detaje se kur do të mbahet e pamja në Zvicër e në Gjilan.

Deri tani dihet se djaloshi është goditur nga treni dhe është gjetur i vdekur dhe asnjë informacion tjetër shtesë. Familja Bunjaku bën të ditur se Rinori i ndjerë do të varroset të premten, më 3 maj në orën 13.00 në varrezën “Friedhof Chilisbaum”, Ifangstrasse 100 në Rümlang.

Deri në njoftim shkruhet se të pame do të hapin edhe në Gjilan. Sipas njoftimit të familjes, në komunën e Gjilanti të pamet do të fillojnë me datën 05 prill, deri në 7 prill.