Vdekja e të moshuarit në Fushë Kosovë, dyshohet se ra në hapësirën e dedikuar për ndërtimin e një ashensori

Lajme

22/10/2025 21:05

Policia ka konfirmuar vdekjen e një 77-vjeçari ditën e sotme në Fushë Kosovë. Ky rast është hapur edhe në polici si “hetim mbi vdekje”.

Sipas Express viktima dyshohet se ka rënë në hapësirën e një objekti në ndërtim e sipër, e destinuar për ndërtimin e një ashensori.

Policia ka deklaruar se “rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente në koordinim me prokurorinë”.

