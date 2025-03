Vdekja e së paku 51 personave në Koçan, Kurti u shpreh ngushëllime familjarëve dhe popullit maqedonas

Ai iu dëshiroi shërim të shpejt të gjithë atyre që u lënduan nga ky incident tragjik.

“Me pikëllim të thellë mësova për humbjen shkatërruese të 51 jetëve në Koçan të Maqedonisë së Veriut, si pasojë e një shpërthimi tragjik zjarri në një klub nate. Shpreh ngushëllimet e mia më të thella për familjet që humbën më të dashurit e tyre, si dhe për liderët dhe qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të gjithë vendit në këtë kohë pikëllimi. Të lënduarve u uroj shërim të shpejtë dhe të plotë”, shkroi Kurti.

Raportohet se të pakten 51 persona kanë vdekur si pasojë e zjarrit të rënë në një klub nate, ku po mbahej një koncert.

