Vdekja e qytetarit në Pejë: Arrestohet personi që dyshohet ta ketë goditur me makinë Një person ka vdekur sot pasi është goditur me makinë me qëllim. Zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi ka njoftuar se i dyshuari për rastin është arrestuar. “Eshte arrestuar i dyshuari dhe me urdher te prokurorit te shtetit eshte ndaluar 48 ore per vepren penale vrasje e rende me qellime hakmarrjeje”, ka thënë Nikçi