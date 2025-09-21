Vdekja e Nikollë Perkajt, PDK anulon për sot aktivitetet elektorale në Gjakovë
Lajme
Partia Demokratike e Kosovës ka anuluar të gjitha aktivitetet elektorale në Gjakovë, pas vdekjes së Nikollë Perkajt, kandidatit për kryetar të këtij qyteti.
Kështu ka bërë të ditur kryetari i degës së PDK-së në Gjakovë, Hajdar Beqa.
“Me pikëllim morëm lajmin për ndarjen nga jeta të Nikollë Perkaj, Kryetar i Partisë Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar dhe Kandidat për Kryetar të Komunës së Gjakovës. Ngushëllimet tona më të sinqerta për familjen, të afërmit dhe miqtë e të ndjerit”.
“Në shenjë respekti dhe nderimi për kontributin e tij, aktivitetet elektorale të Partisë Demokratike në Gjakovë anulohen për sot. Qoftë kujtimi i tij i përjetshëm”, ka shkruar Beqa.